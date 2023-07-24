Москва, 24 июля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли девять ударов по украинским позициям на купянском направлении, заявил 24 июля начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Ударный вертолет Ка-52

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли девять авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны», — сообщил Зыбинский.

В районе посёлка Гончаровское российские бойцы нанесли два удара оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» по пунктам временной дислокации подразделений 1-й танковой бригады украинской армии.

В районе села Кисловка расчёт САУ «Мста-С» под командованием младшего сержанта Николая Авдеева уничтожил миномётный расчёт ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении в течение суток 22 июля в результате ударов российских военных по ВСУ в ЛНР и Харьковской области украинская сторона потеряла 30 бойцов, самоходную гаубицу «Гвоздика» и три боевые бронемашины.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ на купянском направлении в течение нескольких последних суток усилили удары по прифронтовым сёлам и посёлкам. Также они усилили обстрелы по городу Сватово, используя РСЗО HIMARS производства США.