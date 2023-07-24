Йоханнесбург, ЮАР, 24 июля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В БРИКС нет стран, которые задают тон, все решения принимаются на основе согласованных подходов, заявил 24 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании высоких представителей государств объединения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что потенциальное участие в БРИКС рассматривают на Востоке и на Глобальном Юге. Участники сегодняшней встрече в Йоханнесбурге проявили интерес к углублению сотрудничества. Привлекательность объединения в том, что у БРИКС нет скрытой или какой-либо конфронтационной повестки.

«Входящие в него государства выстраивают общение не на принципе ведущий-ведомый, где кто-то задаёт тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов», — сказал Патрушев.

Он указал на то, что объединение будет крепнуть, к дискуссиям в рамках БРИКС присоединяются другие государства, формируется постоянный круг друзей объединения.

Всё это поможет преодолевать вызовы в различных сферах, в том числе в сфере безопасности, путём консолидации усилий мирового большинства для решения общих проблем.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Йоханнесбурге началась встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Со стороны России в переговорах участвует Патрушев.

Как сообщили в руководстве ЮАР, заседания проходят без участия СМИ. Мероприятие завершится завтра, 25 июля, ожидается подписание итогового коммюнике.

18 июля на фоне подготовки БРИКС к саммиту в Йоханнесбурге, запланированному на 22–24 августа, глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Москва рассчитывает в ближайшее время согласовать критерии приёма в БРИКС новых стран.

В мае посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южно-Африканской Республики Анил Суклал сообщил, что заявки на вступление в объединение подали 30 стран.