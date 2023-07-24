Кейптаун, 24 июля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. В Йоханнесбурге открылась встреча курирующих вопросы безопасности высоких представителей стран БРИКС, заявил 24 июля официальный представитель министра в канцелярии президента ЮАР Сипо Мбеле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Заседания, которые продлятся два дня, проходят за закрытыми дверями, доступа для медиа нет», — процитировало Сипо Мбеле агентство ТАСС.

По словам представителя президента Южно-Африканской Республики, организаторы опубликуют коммюнике по итогам переговоров.

С российской стороны в них участвует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Со стороны Китая — глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.

Сипо Мбеле отметил, что сегодняшняя встреча — важная площадка БРИКС по обмену мнениями и согласованию программ сотрудничества в ряде сфер, в том числе в вопросах кибербезопасности, борьбы с терроризмом, а также в энергетике.

Саммит БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) пройдёт в Йоханнесбурге 22–24 августа. Со стороны России на мероприятии будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выступит перед участниками саммита и примет участие в обмене мнениями.

Как сообщало ИА Регнум, президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на саммит БРИКС лидеров 70 стран. При этом среди приглашённых нет глав США, Франции и Британии.