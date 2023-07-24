Москва, 24 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Даже экономически мощные, развитые страны Запада стали колониями. Об этом заявила 24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова на российско-африканском женском форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Западные страны, экономически мощные, развитые, уже стали колониями», — сказала Захарова.

Дипломат уточнила, что европейские страны подчинены англосаксонской метрополии. По словам Захаровой, европейские государства и страны НАТО уже стали неоколониями. Эти государства, как уточнила представитель МИД, экономически, политически, нравственно полностью подчинены воле метрополии, которой является англосаксонский мир.

При этом Захарова отметила, что Россия борется не только за себя, но и за будущее мира. Представитель МИД отметила, что Россия и Африка не готовы обменивать свободу на материальные блага, как это делают некоторые западные страны. Дипломат подчеркнула, что без внутренней свободы, без свободной воли, без понимания того, что есть добро и зло, всё благополучие оборачивается против человека.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения ЕС и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения «гегемона и вассалов». Министр указал, что фирменным знаком политики Вашингтона является линия на подчинение и подавление, а не на дружбу с другими странами.

В апреле депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что отказ Запада от расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что ЕС находится в подчинении США. По его мнению, ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на европейских гражданах.