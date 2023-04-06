Вашингтон, 6 апреля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Отказ Запада от расследования диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что Европейский союз находится в подчинении США. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на «Северных потоках» шокирующе отражается на ЕС и полностью разоблачает наше подчинение империи США и НАТО и их прокси-войне на Украине», — написал депутат.

Кроме того, по мнению Уоллеса, ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на гражданах стран организации.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва надеется на создание международной комиссии, которая будет расследовать подрыв газопроводов.