Киев, 16 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В Воздушных силах ВСУ признали, что размещают установки противовоздушной обороны (ПВО) возле жилых домов мирных граждан. Пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат заявил 16 июля, что это связано с тем, что Киев не располагает достаточным количеством систем для расположения их в позиционных районах.

Boevaya mashina. Комплекс ПВО IRIS-T

«Всего того, что у нас есть сегодня в наличии — старое советское и то, что нам предоставили партнеры, — никак не достаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населённому пункту, нет», — сказал Игнат в эфире телеканала «Рада».

Как сообщало ИА Регнум, Игнат ранее сообщал, что помимо прочего Киев получает информацию о действиях Военно-космических сил (ВКС) России от западных стран. Он подчеркнул, что её используют подразделения ПВО Украины. Самой большой проблемой для ПВО он назвал российские баллистические ракеты.

Представитель сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк также признавала, что последствия работы украинской ПВО оказываются достаточно разрушительными и приводят к повреждениям. В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ практически израсходовали запасы ракет для ПВО, и указал, что самостоятельно Украина таких боеприпасов не производит.

До февраля 2022 года основу противовоздушной обороны ВСУ составляли советские системы С-300, «Бук» и «Тор-М1». В ходе СВО Киев получил от стран НАТО несколько разных систем вооружения, в том числе комплексы Patriot производства США, американо-норвежский NASAMS, германский комплекс ПВО IRIS-T, Avenger из США, Stormer-Starstreak из Великобритании.