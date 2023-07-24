Москва, 24 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии провалилось, и на этом фоне Киев пытается добиться успехов в информационной сфере, для чего осуществляет попытки нанесения ударов по гражданским объектам. Об этом 24 июля написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», — указал он.

Медведев уточнил, что некоторые жители Украины радуются таким ударам на фоне нарастающего напряжения в обществе, так как часть украинцев всё ещё в состоянии мыслить, а в западных странах требуют от Киева победы.

Зампред Совбеза отметил, что на фоне всего этого киевские военные всё чаще выбирают для ударов мирные, гражданские объекты, и к этому, по его мнению, российскому обществу необходимо быть готовым.

«И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке дронов по двум нежилым зданиям в городе. Градоначальник указал, что в результате этого не произошло серьёзных разрушений и никто не пострадал.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что в ночь на 24 июля Киев попытался осуществить атаку дронов на регион. Он уточнил, что один БПЛА пытался нанести удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

После этого в Минобороны уточнили, что в ночь на 24 июня ВСУ попытались провести террористическую атаку с использованием 17 дронов на Крым. Её удалось пресечь российским средствам ПВО и РЭБ.