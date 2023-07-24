Джанкой, Крым, 24 июля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В Джанкое после ЧП на складе, произошедшего в результате атаки украинских беспилотников, остановили два поезда ― из Москвы в Севастополь и из Адлера в Симферополь. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение поездов «Таврия» ― информация на 09:00. Следует с опозданием поезд №92 Москва ― Севастополь и поезд №316 Адлер ― Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой ― Урожайная», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом сообщается, что другие поезда в Крым курсируют по расписанию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего силы российских ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 дронов ВСУ.

Один беспилотник нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Обломки дрона повредили частный жилой дом в Кировском районе. За утро 24 июля второй раз перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Также в Джанкойском районе для движения железнодорожного транспорта временно закрыли перегон. В настоящее время движение по железной дороге в Джанкойском районе, приостановленное в целях безопасности, возобновили.

После произошедшего в Крыму создали оперативный штаб. Он займётся ликвидацией последствий налёта украинских беспилотников.