Сватово, ЛНР, 24 июля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Украинские боевики накануне предприняли 13 попыток вернуть и занять утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях. ВСУ получили отпор и понесли значительные потери. Об успешной операции российских войск рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Как пояснил офицер, при поддержке артиллерии и авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад украинской армии лишились значительной части живой силы и техники.

Савчук добавил, что российские военные с неба и земли уничтожили три боевые машины пехоты, четыре бронированные машины и пять автомобилей типа пикап. Кроме того, сдались в плен более 40 военнослужащих ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30 и два 120-мм миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что ранним утром 24 июля была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на Москву.

Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. Они упали на нежилые здания.

Пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин.

В районах Москвы, где упали беспилотники, перекрыто движение. Работают спецслужбы.