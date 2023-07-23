Попасная, ЛНР, 23 июля, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Украинские военные 23 июля использовали кассетные снаряды иностранного производства при ударе по селу Золотарёвка Попаснянского района в Луганской Народной Республике. Об артналёте РИА Новости сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

По информации издания, ВСУ начали применять поставленные США кассетные боеприпасы. В частности, снаряды прилетели по селу Золотарёвка. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, заверения США в том, что ВСУ будут применять кассетные боеприпасы избирательно и ответственно, ничтожны, заявило 22 июля посольство России в Вашингтоне.

Дипмиссия в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва указала, что применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: «Вашингтон теряет контроль над своими марионетками».

22 июля во время обстрела ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Также стало известно, что ранения получили корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

В Минобороны сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины.

В МИД России заявили, что атака на группу российских журналистов в Запорожской област была осуществлена не случайно. Виновные в произошедшем понесут наказание, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.