Курск, 23 июля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины, всего зафиксировано 16 прилётов, сообщил 23 июля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в результате обстрела осколками повреждены крыши двух домов.

Кроме того, был обстрелян посёлок Краснооктябрьский, там загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи посёлок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Весёлого.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, посёлок Тёткино был обстрелян украинскими военными и 21 июля. Сообщалось о 25 прилётах.

ВСУ обстреливали Тёткино и днём ранее, 20 июля. Было зафиксировано семь «прилётов», рассказал Старовойт. Загорелись три жилых дома и несколько хозяйственных построек, осколками были повреждены окна, крыши и фасады домов. Кроме того, была пробита водонапорная башня.