Москва, 24 июля, 2023, 05:19 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что ранним утром 24 июля была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на Москву.

Москва

Установлено, что два беспилотными были направлены киевским режимом на Москву.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — пояснили в военном ведомстве.

Отмечается, что в результате пресеченного теракта ВСУ в Москве пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прилётах двух беспилотников ранним утром 24 июля. БПЛА попал в многоэтажное здание на улице Лихачева.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821538" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также осколки беспилотного летательного аппарата найдены на Комсомольском проспекте в Москве.

От центра Москвы в сторону области перекрыто движение по Комсомольскому проспекту.

Следователи расследуют факт атаки беспилотников в Крыму, в результате которого погибла 14-летняя девочка.