Москва, 24 июля, 2023, 04:55 — ИА Регнум. В Москве ранним утром 24 июля беспилотник попал в многоэтажное здание на улице Лихачева. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стекла. Был слышен взрыв.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Это второй случай атаки беспилотника на Москву утром 24 июля — осколки БПЛА были найдены на Комсомольском проспекте столицы.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 20 июля о гибели ребёнка из-за удара украинского БПЛА по посёлку на северо-западе полуострова и о повреждении четырёх административных зданий.

Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева заявила, что украинские власти действуют цинично и бесчеловечно, когда отдают приказы об ударах по гражданской инфраструктуре.