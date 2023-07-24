В Москве сообщили о втором атаковавшем столицу беспилотнике
В Москве сообщили о втором беспилотнике, который попал в бизнес-центр на Лихачева
Москва, 24 июля, 2023, 04:55 — ИА Регнум. В Москве ранним утром 24 июля беспилотник попал в многоэтажное здание на улице Лихачева. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.
В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стекла. Был слышен взрыв.
На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.
Это второй случай атаки беспилотника на Москву утром 24 июля — осколки БПЛА были найдены на Комсомольском проспекте столицы.
Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 20 июля о гибели ребёнка из-за удара украинского БПЛА по посёлку на северо-западе полуострова и о повреждении четырёх административных зданий.
Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева заявила, что украинские власти действуют цинично и бесчеловечно, когда отдают приказы об ударах по гражданской инфраструктуре.