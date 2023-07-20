Симферополь, 20 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Украинский БПЛА атаковал ночью посёлок городского типа Раздольное на северо-западе Крыма, сообщили 20 июля в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удар был нанесён ночью, ближе к утру по посёлку Раздольное», — сообщили РИА Новости в правительстве.

В результате атаки погибла девочка-подросток, находившаяся на улице.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что семье девочки будет оказана вся необходимая поддержка. Кроме того, в результате удара беспилотника в посёлке на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания.

Отметим, что в ночь на 18 июля ВСУ попытались атаковать Крым с применением сразу 28 беспилотников. Попытка теракта киевского режима была пресечена.