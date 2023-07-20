Симферополь, 20 июля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Украинские власти действуют цинично и бесчеловечно, когда отдают приказы об ударах по гражданской инфраструктуре. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева, комментируя гибель девочки-подростка в результате атаки беспилотника на посёлок Раздольное.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о гибели ребёнка из-за удара украинского БПЛА по посёлку на северо-западе полуострова и о повреждении четырёх административных зданий. В правительстве региона уточнили, что атакован посёлок городского типа Раздольное, там ввели режим ЧС муниципального уровня.

«На действия Украины невозможно нормально реагировать. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре, и, к сожалению, погибла девочка. Со стороны властей Украины это выглядит цинично», — сказала РИА Новости Клюева.

Налицо проявление у киевских властей явной шизофрении и бесчеловечности, подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что прежде Киев обвинял Россию в похищении детей, эвакуированных из новых регионов для спасения от украинских обстрелов. Российская сторона детей действительно спасает, а что собой представляет киевский режим, прекрасно видно по атаке на крымский посёлок.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма пообещал семье погибшей 14-летней девочки всю необходимую поддержку.