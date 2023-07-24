Москва, 24 июля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Осколки беспилотного летательного аппарата найдены на Комсомольском проспекте в Москве, сообщили 24 июля экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821532" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821532" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника», — цитирует ТАСС источник.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Департаменте транспорта столицы сообщили, что движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов.

В Минобороны подтвердили, что система противовоздушной обороны уничтожила на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Также в начале июля жители деревни Троица в Новой Москве обнаружили беспилотный летательный аппарат самолётного типа.