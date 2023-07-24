Экстренные службы сообщили о найденных в Москве осколках беспилотника
Экстренные службы сообщили о найденных в Москве осколках беспилотника
Москва, 24 июля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Осколки беспилотного летательного аппарата найдены на Комсомольском проспекте в Москве, сообщили 24 июля экстренные службы.
«На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника», — цитирует ТАСС источник.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
Департаменте транспорта столицы сообщили, что движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто.
Как сообщало ИА Регнум, утром 4 июля в районе Кубинки Московской области упал беспилотник самолётного типа. Его падение произошло на территории одного из военных объектов.
В Минобороны подтвердили, что система противовоздушной обороны уничтожила на территории Новой Москвы четыре украинских БПЛА, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
Также в начале июля жители деревни Троица в Новой Москве обнаружили беспилотный летательный аппарат самолётного типа.