Париж, 23 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Евросоюз должен прекратить поддерживать Украину и выделять новые пакеты помощи из-за фактически полного краха ВСУ на фронте. Об этом 23 июля заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине», — написал Филиппо в Twitter, комментируя статью Telegraph о серьёзных провалах наступления украинской армии.

По его словам, ЕС продолжает выделять финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что для киевского режима поражение уже наступило.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

До этого российский лидер отмечал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление полностью безрезультатно. Он добавил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали.

23 июля американская газета The Wall Street Journal написала, что западные страны разочаровались в украинском контрнаступлении, а их расчёт на мужество и находчивость украинцев не оправдался. The Financial Times отмечает, что лидеры западных стран, присутствовавшие на форуме по безопасности в Аспене, в частных беседах заявляли о том, что не верят в победу украинской армии.