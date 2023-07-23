Вашингтон, 23 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Западные страны разочаровались в украинском контрнаступлении, а их расчёт на мужество и находчивость украинцев не оправдался. Об этом 23 июля пишет американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия, которые необходимы. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх. Этого не произошло», — говорится в статье.

Отмечается, что украинское наступление парализуют смертоносные минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации, приводя к бессмысленной гибели солдат ВСУ.

Авторы замечают, из-за снижения вероятности крупномасштабного прорыва ВСУ Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной помощи, на которую будет идти уже неохотно.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.

До этого российский лидер отмечал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление полностью безрезультатно. Он добавил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали украинские власти.