Лондон, 22 июля, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Лидеры западных стран, присутствовавшие на форуме по безопасности в Аспене, в частных беседах заявляли о том, что не верят в победу украинской армии, пишет 22 июля Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберёт обороты». На публике официальные лица оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, однако, говорится в статье, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах.

Как отметил американский экс-дипломат Филипп Зеликов, зимой Киев ждут плохие новости, поскольку в лагере западных союзников Украины начнутся серьёзные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.

Как передавало ИА Регнум, советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума признал, что украинское контрнаступление идёт тяжело, ВСУ несут большие потери.

Американский телеканал CNBC также сообщал, что наступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для них исхода практически упущена. По словам военного эксперта Майкла Кларка, наступление должно было состоять из двух этапов — выявления слабых сторон и продвижения вперёд, но ВСУ застряли на первом этапе. Также отмечалось, что российская армия создала непреодолимые препятствия для ВСУ, основательно укрепив свои позиции.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер тем временем заявил, что в НАТО серьёзно обеспокоены перспективой перехода российской армии в наступление до границ Польши из-за быстрого разгрома ВСУ. Он также отмечал, что западные страны уверены в победе России в спецоперации. Украине стоит готовиться к поражению, Киеву не удастся осуществить успешное контрнаступление, добавил Риттер.