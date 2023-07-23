Москва, 23 июля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе могло произойти в результате падения украинской зенитной управляемой ракеты, так как ВСУ намеренно размещают комплексы ПВО в жилой застройке. Сообщение об этом опубликовано 23 июля в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Кадр из видео Разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе

В ведомстве отметили, что местные жители опубликовали в Сети снятые в районе собора кадры, по ним можно судить о причинах его повреждения.

«Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», — заявили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны назвали не соответствующей действительности информацию о том, что собор в Одессе разрушен якобы российской ракетой. Эти сообщения распространяет киевский режим. В ведомстве подчеркнули, в ночь на 23 июля были поражены объекты, где Украина совместно с иностранными специалистами готовила теракты против России. Все эти цели располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.

В Минобороны подчеркнули, что удары по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима тщательно готовятся таким образом, чтобы исключить попадание по гражданским объектам, мирному населению, объектам культурного и исторического наследия.