Москва, 23 июля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщил 23 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» на огневой позиции

При ударе применялось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, уточнили в ведомстве. Удары наносились по «объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса».

«На пораженных объектах находились иностранные наёмники. Все спланированные к удару цели уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля Минобороны проинформировало о нанесении ударов возмездия по производственным цехам и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Так российские военные ответили на организованный Украиной в ночь на 17 июля теракт на Крымском мосту. В результате взрыва была повреждена автомобильная часть моста, погибли два человека — муж и жена, ехавшие по мосту на машине. Их дочь-подростка госпитализировали.