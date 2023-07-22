Одесса, Украина, 23 июля, 2023, 01:38 — ИА Регнум. На Украине, в Одессе, в ночь на 23 июля прогремела серия взрывов, сообщило местное издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

Воздушная тревога ранее объявлялась в Николаевской и Одесской областях, а также в контролируемых Киевом районах Херсонской области.

Телеканал ТСН сообщил, что в Одессе после взрывов начался сильный пожар.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил, что в Одессе прозвучало несколько взрывов.

«Во временно оккупированной нацистами Одессе прозвучало не менее семи взрывов — часть из них в центре, а также на Поскоте и в Черёмушках», — написал он 23 июля в своём Telegram-канале.

По его словам, незадолго до взрывов не менее четырёх ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков. Затем зафиксировали пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в министерстве энергетики Украины проинформировали, что часть потребителей Одесской, Сумской и Днепропетровской областей остались без электричества из-за нарушений в энергосистеме.

После теракта на Крымском мосту 17 июля, организованного Украиной, Россия ответила ударами по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы, Ильичёвска и объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Акты возмездия ВС России продолжаются несколько дней.