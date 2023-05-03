Москва, 3 мая, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Европейскому союзу придётся принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный усиливающейся жарой и засухами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Так он прокомментировал прогнозы издания Politico, согласно которым аномально малое выпадение осадков в Европе и рост летних температур погрузят ЕС в долгосрочный и весьма болезненный кризис.

Засуха

«Вероятность того, что этот прогноз сбудется, достаточно велика, — сказал он. — Общие представления о том, как происходит глобальное изменение климата, говорят, что для Западной Европы вероятность такого прогноза — по крайней мере 25%. Это, уверяю вас, немало. Это достаточно для того, чтобы принимать серьёзные экономические меры. Во-первых, позаботиться о продовольственной безопасности. Совершенно очевидно, что при таком сценарии произойдёт резкое снижение продукции сельского хозяйства. А Западная Европа производит немало такой продукции. И даже является экспортёром».

Во-вторых, это медицинские меры. Данилов-Данильян напомнил, что, когда во Франции была сильная жара, количество её жертв измерялось тысячами.

«Тем более что доля стариков в населении становится выше, а они в первую очередь страдают от таких явлений. Так что есть все основания полагать, что если такой климатический сценарий реализуется, то жертв хватит. Стало быть, европейцам придётся приводить в порядок систему здравоохранения. Выполнить целый ряд мер в коммунальном хозяйстве, — сказал Данилов-Данильян. — В-третьих, понадобятся всякие финансово-экономические меры типа развития страхования, в том числе такого, которое доступно не слишком имущим гражданам. Вообще придётся много думать о том, какие формы социальной помощи нужно будет применять, и быть готовыми к тому, чтобы вводить эти формы. Ковид многому научил».

По его словам, в зоне особого риска находится Южная Европа: Испания, Португалия и Греция, а также Балканы и Франция. Да и Германия не в особо благоприятном положении. Страны, которые лежат к востоку от неё, тоже. Могут пострадать Венгрия, Чехия и Словакия, в меньшей степени — Польша.

«В самой небольшой степени — Скандинавия, — сказал эколог. — Кроме того, европейцам надо подготовить энергетику. Сколько бы ни говорили о том, что Российская Федерация — это холодная страна и ей приходится тратить слишком много на отопление, но те же США тратят на кондиционирование больше, чем Россия на отопление. И Европа тоже будет иметь огромный спрос на электроэнергию в связи с таким развитием событий — именно для кондиционирования помещений, как жилых, так и офисов».

Но будет ли в такой ситуации расти спрос на российские энергоресурсы, неизвестно.

«Здесь управляют не законы экономики и даже не здравый смысл. Ни экономическими законами, ни здравым смыслом нельзя объяснить санкции, которые были приняты против России после 2014 года и тем более после 24 февраля 2022 года. Так что никто не знает, как поведёт себя Европа и какое психическое заболевание там может обнаружиться», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ЕС растёт напряжённость из-за роста температуры воздуха и, как следствие, усиливающегося дефицита воды. Положение дел настолько серьёзное, что эта экологическая проблема превращается в политическую, а сам «континент застревает в опасном цикле, когда доступ к воде становится всё более ненадёжным». Для того чтобы вырваться из порочного круга, по мнению экспертов, Европе потребуется почти 10 лет, в течение которых должно выпадать большое количество осадков. При этом, согласно прогнозам, количество осадков в ЕС будет падать.