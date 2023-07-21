Вашингтон, 21 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Наступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для страны исхода практически упущена. Об этом 21 июля сообщает американский телеканал CNBC.

Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам военного эксперта, бывшего директора Королевского института оборонных исследований Майкла Кларка, наступление должно было состоять из двух этапов: задача первого — выявить слабые стороны России, второго — продвижение вперёд.

«Они застряли на первом этапе, который затянулся дольше, чем они планировали», — сказал Кларк.

Он отметил, что если первый этап продлится ещё дольше, то у Киева совсем не останется времени до наступления плохих погодных условий.

Другие эксперты подчёркивают, что российская армия создала непреодолимые препятствия для ВСУ, основательно укрепив свои позиции посредством минных полей, противотанковых заграждений, артиллерии, вертолётов и дронов.

Как передавало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в Киеве считают своим единственным шансом вмешательство НАТО, поскольку ВСУ испытывают нехватку солдат. Он отметил, что на Украине молодые люди и мужчины боятся выходить из дома из-за опасения, что их могут забрать в военкомат прямо на улице.

Ранее Риттер заявил, что украинские военные потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета или началу осени. По его словам, ВСУ на верном пути к этому.