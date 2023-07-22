Вашингтон, 22 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В НАТО серьёзно обеспокоены перспективой перехода российской армии в наступление до границ Польши из-за быстрого разгрома ВСУ. Об этом 22 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

По его словам, альянс не укреплял свой контингент в Польше, потому что верил, что Украина победит.

«Очевидно, что этого не произойдёт, и очень скоро НАТО придётся иметь дело с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ. Они напуганы», — сказал Риттер.

Он добавил, что Запад не ожидал такого грозного противника у восточных рубежей и теперь Вашингтону придётся принимать меры по усилению своих дивизий в Польше, чтобы предотвратить панику в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер отметил, что западные страны уверены в победе России в спецоперации. Украине стоит готовиться к поражению, Киеву не осуществить успешное контрнаступление, признал он.

Ранее Риттер заявил, что украинские военные потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета или началу осени. По его словам, ВСУ на верном пути к этому.