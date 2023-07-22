Вашингтон, 22 июля, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление идёт тяжело, ВСУ несут большие потери, заявил 21 июля советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе этого контрнаступления уже были значительные потери, смерти украинских военных. <…> Оно идёт трудно. И мы говорили, что оно будет идти трудно. Поскольку есть эшелонированная оборона, минные заграждения и другие препятствия, которые украинцы должны преодолеть», — сказал он.

ВСУ при этом имеют значительные объёмы сил, которые ещё не участвовали в бою. Украинские власти выжидают момент, когда их отправка будет иметь максимальный эффект на поле боя. США консультируют украинцев об условиях этого, но в конечном итоге в Киеве сами примут решение. Когда Украина возьмёт на себя данные обязательства, будет виден вероятный результат этого контрнаступления, добавил Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме ранее сделали заявление, что США и союзники в НАТО готовы рисковать для оказания военной помощи Украине. Однако США и все члены альянса при принятии таких решений учитывают возможные ответные действия со стороны России.

Бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер считает, что западные страны уверены в победе России в спецоперации. Украине стоит готовиться к поражению, Киеву не осуществить успешное контрнаступление, признал он.

Украинским военным в зоне боевых действий грозит опасность, если российские войска зайдут с фланга и начнут своё наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.