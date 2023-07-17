Вашингтон, 17 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Украинские военные потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета или началу осени, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я всё ещё полагаю, что Украина буквально потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета или началу осени», — сказал он в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Бывший американский разведчик добавил, что ВСУ «на верном пути к этому».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский слишком далеко зашёл в конфликте с Россией, и это может закончиться его гибелью. По его мнению, президент Украины упустил все возможности для мирного урегулирования конфликта и этим предопределил свою судьбу.

Риттер также отмечал, что Украина может стать частью блока НАТО, но не как самостоятельное государство, а после аннексии со стороны Польши. Экс-разведчик отметил, что после конфликта страну разорвут на части.