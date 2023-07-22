Москва, 22 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на Украине в минувшие сутки уничтожили два полевых лагеря иностранных наёмников на донецком направлении, сообщили 22 июля в Министерстве обороны РФ.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«В районах населённых пунктов Золотарёвка Луганской Народной Республики, Весёлое и Ясногорка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наёмников», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Всего за время проведения спецоперации на Украине уничтожено около пяти тысяч иностранных наёмников, еще столько же уже покинули территорию Украины, отметили в ведомстве, добавив, что ВС России продолжат «целенаправленное уничтожение иностранных наёмников на территории Украины».

Как сообщалось ранее, 22 июля в ведомстве также заявили, что, по подтверждённым данным, в результате удара высокоточным оружием по территории Академии сухопутных войск ВСУ во Львове было уничтожено большое количество польских и немецких наёмников.

Также 22 июля в Минобороны сообщили об отражении 24 атак ВСУ на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, пресечении действий диверсионной группы ВСУ, ударе по пункту дислокации наёмников в Черниговской области и авиабазе «Канатово» в Кировоградской области.