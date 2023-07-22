Москва, 22 июля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Черниговской области. Об этом 22 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В населённом пункте Гончаровское Черниговской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Кроме того, склад авиатоплива уничтожен в Кировоградской области на авиабазе Канатово Воздушных сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что на донецком направлении российские военные уничтожили за сутки два полевых лагеря иностранных наёмников.

Всего за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожено около 4990 иностранных наёмников, ещё 4910 боевиков сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.