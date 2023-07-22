Москва, 22 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове было уничтожено большое количество польских и немецких наёмников, сообщили 22 июля в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«По подтверждённым данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Также 22 июля в Минобороны сообщили, что всего за время проведения СВО на Украине было уничтожено почти 5 тысяч иностранных наёмников и ещё почти столько же покинули территорию Украины.

В минувшие сутки российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации наёмников в Черниговской области, двум полевым лагерям наёмников на донецком направлении, по авиабазе «Канатово» в Кировоградской области, а также отразили 24 атаки ВСУ на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, рассказали в Минобороны.