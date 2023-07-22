Москва, 22 июля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. За время спецоперации (СВО) на Украине уничтожено около 4990 иностранных боевиков, ещё 4910 наёмников покинули Украину, сообщил 22 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины», — рассказал он.

Кроме того, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове было уничтожено большое количество польских и немецких наёмников.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ 20 июля нанесли удары возмездия за Крымский мост по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.

Координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев уточнил, что российскими военными были уничтожены нескольких объектов, в том числе гостиницы, где базировались боевики с наёмниками-инструкторами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации законными целями ВС России.

Перед этим она сообщила о большой активности иностранных частных военных компаний в зоне СВО. Представитель МИД отметила, что ЧВК активно участвуют в подготовке солдат ВСУ и предлагают тренировочные услуги на территории восточноевропейских стран.

По данным Минобороны России, на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.