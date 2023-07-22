Мелитополь, 22 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении, однако понесли большие потери и отступили, сообщил 22 июля врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

t. me/BalitskyEV

«Сегодня утром противник предпринял попытку прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопрокровки», — уточнил он, добавив, что в ходе боя противник понёс значительные потери и отступил в направлении Малой Токмачки.

Кроме того, отметил Балицкий, украинские военные прощупывают фронт в направлении Работино, уничтожена пехота противника. По его словам, украинские военные используют так называемую тактику изматывания, не жалея свою живую силу, из-за чего несут значительные потери.

Тем временем начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов рассказал 22 июля, что авиация поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении в районах Пятихатки, Работино и Приютного. В районе Новодаровки артиллеристы сорвали попытку противника провести ротацию. Также ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного, там же огнём артиллерии уничтожен миномётный расчёт.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли своих целей в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня. ВСУ безуспешно пытаются наступать на южнодонецком, артёмовском и в первую очередь запорожском направлениях.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности 21 июля заявил, что потери ВСУ в ходе попытки контрнаступления составляют десятки тысяч человек. Он указал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление не имеет никакого результата. Также глава государства отметил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами наступления.