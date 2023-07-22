Москва, 22 июля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении поразила авиация группировки войск «Восток». Об этом 22 июля сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Ударный вертолет Ка-52

«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное», — приводит его слова РИА Новости.

В районе Новодаровки артиллеристы сорвали попытку противника провести ротацию. Кроме того, ликвидирована разведгруппа ВСУ в районе Мирного, там же огнём артиллерии уничтожен миномётный расчёт.

В направлении Работино российские военные отразили атаку, ликвидировав живую силу, танки, бронемашины и миномётный расчёт. В районе Червоной Криницы в результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица.

По словам Чехова, на южнодонецком направлении передовые подразделения ликвидировали две разведгруппы ВСУ. Уничтожен миномётный расчёт, гаубица «Мста-Б» и станция контрбатарейной борьбы. Кроме того, сбиты два беспилотника «Фурия» и две «Валькирии».

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что артиллерия остановила контратаку ВСУ в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении. Противник потерял до восьми человек личного состава и боевую машину пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы были разбиты миномётный расчёт противника и станция радиоэлектронной борьбы, а системы ПВО уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф».