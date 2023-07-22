Киев, 22 июля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Отношения Украины с Западом оказались под угрозой из-за поведения президента страны Владимира Зеленского на международной арене. Об этом 22 июля заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

EPA/FILIP SINGER/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«То, что совершил Зеленский, это огромный дипломатический скандал», — сказал Соскин.

По его словам, недавние действия украинского президента вызывают тревогу и сомнения в его способностях руководить: он нахамил британскому министру обороны Бену Уоллесу и без объяснений уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко.

Соскин утверждает, что эти два человека много сделали для Украины и подобная истерика поставит под угрозу отношения страны с её союзниками, а скоро и вовсе лишит всякой поддержки.

Бывший советник Кучмы предположил, что Зеленский находится на грани психического срыва, а дальше может произойти крах.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский освободил Пристайко от должности посла в Британии. Также он был снят с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

13 июля Пристайко раскритиковал ответ Зеленского Уоллесу и заявил о нездоровом сарказме киевского лидера. Днём ранее Уоллес отметил, что Киеву следовало бы проявить больше благодарности за военную помощь от Запада, а не предъявлять НАТО претензии по поводу приёма Украины в альянс. По словам министра, добиться помощи в поставках вооружений для Киева не так-то просто.

Зеленский после слов Уоллеса записал видеообращение на восемь минут и сказал «спасибо» 47 раз. Он заявил, что может благодарить британского министра каждое утро, и предложил тому уточнить, какой именно благодарности он хочет. Пристайко призвал украинского лидера быть сдержанней и не демонстрировать Москве, что между НАТО и Киевом есть напряжение.