Киев, 21 июля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее раскритиковал его за сарказм в отношении британского министра обороны Бена Уоллеса. Указ об увольнении дипломата опубликован на сайте офиса Зеленского.

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Вадим Пристайко

Из документа следует, что Пристайко указом главы государства снят с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO). Послом в Лондоне он был назначен в июле 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Пристайко раскритиковал ответ Зеленского Уоллесу и заявил о «нездоровом сарказме» киевского лидера. Днём ранее Уоллес отметил, что Киеву следовало бы проявить больше благодарности за военную помощь от Запада, а не предъявлять НАТО претензии по поводу приёма Украины в альянс. По словам министра, добиться помощи в поставках вооружений для Киева не так-то просто.

Зеленский после слов Уоллеса записал видеообращение на восемь минут и сказал «спасибо» 47 раз. Он заявил, что может благодарить британского министра каждое утро, и предложил тому уточнить, какой именно благодарности он хочет. Пристайко призвал украинского лидера быть сдержанней и не демонстрировать Москве, что между НАТО и Киевом есть напряжение.