Симферополь, 9 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. В Республике Крым планируют поставить вопрос о привлечении президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове диверсии и теракты. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский и его команда наркоманов-нацистов — это новая история, новые преступления. Здесь, помимо нанесённого нам материального ущерба, мы будем делать акцент на совершенные ими террористические акты против Крыма, убийства, совершенные ими в Крыму», — приводит РИА Новости его слова.

Константинов уточнил, что речь идёт о беспилотниках, которые ВСУ направляют на полуостров, диверсионно-разведывательных группах противника, подрывах железнодорожных путей и о других преступлениях Киева.

Глава крымского парламента подчеркнул, что президент Украины и все причастные к организации диверсий терактов в Крыму должны понести наказание.

Отмечается, что члены рабочей группы Законодательного собрания Республики Крым собрали материалы об энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадах полуострова, в результате была установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Константинов заявил, что итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более 1 трлн рублей. Константинов добавил, что эта сумма не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее. По его словам, будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам. Также, указал Константинов, предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС, а также другими диверсионными действиями Украины.