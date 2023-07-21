Оттава, 21 июля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Канадский наёмник Фрэнсис Дион, воюющий на стороне ВСУ, заявил о множестве раненых и убитых в ходе украинского наступления. Об этом 21 июля сообщает Radio-Canada.

Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что Дион 12 лет прослужил в канадских Вооружённых силах, а теперь воюет в составе украинского Интернационального легиона. По данным радиостанции, он входит в разведгруппу, состоящую из иностранцев.

«Мы каждый день отвоёвываем новые позиции, но это трудно. Много раненых, много убитых», — сказал наёмник.

По его словам, в легионе он получает примерно $1 тыс. в месяц. При этом он вынужден тратить деньги на экипировку, приборы ночного видения и ремонт транспортных средств.

Как сообщало ИА Регнум, наёмник ВСУ назвал адом боестолкновения с российскими войсками. По его словам, боевые действия стали для многих украинцев большим разочарованием, так как сотни солдат, которые долго готовились к наступлению, были уничтожены или тяжело ранены за считаные секунды.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ бросают на поле боя тысячи раненых украинских солдат, оставляя их умирать без шансов на спасение. По его оценке, около 60–80 тыс. украинских солдат пропали без вести.