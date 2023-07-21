Вашингтон, 21 июля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства в рядах ВСУ, заявил 21 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

«Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой. Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — заявил он, добавив, что в таком ключе лидерство Зеленского ставится под большое сомнение.

По его словам, украинцы охотно уходят к россиянам, которые обращаются с ними хорошо. Кроме того, это помогает военнослужащим ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского руководства и выжить.

Как передавало ИА Регнум, бойцам первой гвардейской танковой армии Западного военного округа удалось зафиксировать на видео работу украинского заградотряда, который расстрелял отступающих украинских бойцов на купянском направлении в зоне спецоперации.

Военные запечатлели, как заградотряд украинской армии на БТР-4 «Буцефал» расстреливает своих же военнослужащих, решивших отойти с раненым с позиций после неудавшейся атаки. Боец с позывным Ленинград отметил тенденцию украинских войск, когда за наступающими подразделениями ВСУ становятся заградотряды. Они не дают им отойти назад без приказа, иначе группа уничтожается.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, тактика украинского командования по отношению к личному составу ВСУ на линии фронта напоминает действия фашистов в период Великой Отечественной войны. Иностранные наёмники и инструкторы предпочитают избегать пребывания на передовой, прячась в тылу, добавил Сальдо.