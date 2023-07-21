Вашингтон, 21 июля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в последнее время несут большие потери при контрнаступлении. Об этом в своём выступлении на Аспенском форуме заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, отмечается очень большое количество раненых и погибших военных ВСУ.

«Контрнаступление идёт, идёт тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым», — сказал помощник Джо Байдена.

В Белом доме считают, что ВСУ не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента. Вашингтон консультирует киевскую армию по этому вопросу, но окончательное решение остается за Украиной, добавил Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев рассказал об уничтожении ВС РФ нескольких объектов, в том числе гостиницы, где базировались боевики с наёмниками-инструкторами. Об успешном ударе возмездия за теракт на Крымском мосту подпольщик рассказал, подкрепив рассказ видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства в рядах ВСУ, заявил 21 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, тактика украинского командования в отношении личного состава ВСУ на линии фронта напоминает действия фашистов в период Великой Отечественной войны. Иностранные наёмники и инструкторы предпочитают избегать пребывания на передовой, прячась в тылу, добавил Сальдо.