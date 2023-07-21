Вашингтон, 21 июля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. США и союзники в НАТО готовы рисковать для оказания военной помощи Украине, заявил 21 июля советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», — сказал он.

Однако США и все члены альянса, по словам Салливана, при принятии таких решений учитывают возможные ответные действия России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что глава Белого дома Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждают поставки для ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Решение о поставке ракет ATACMS будет принято Байденом, но оно ещё не принято, сказал Салливан.

В Белом доме считают, что ВСУ не использовали в боях все имеющиеся силы и ждут подходящего момента. Вашингтон консультирует киевскую армию по этому вопросу, но окончательное решение остается за Украиной, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.