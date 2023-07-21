Вашингтон, 21 июля, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский обсуждают поставки для ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, заявил 21 июля в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он добавил, что решение о поставке ракет ATACMS будет за главой Белого дома.

«Передадим мы в конечном счёте или нет ATACMS — решать президенту. Он говорил об этом с президентом Зеленским», — сказал Салливан.

Решение по этому поводу ещё не принято, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле предупредили о последствиях передачи Украине ракет дальнего радиуса действия. Это решение ошибочно и будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Пентагоне 19 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд. Согласно заявлению ведомства, США предоставят Киеву четыре системы NASAMS, снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования., а также беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.