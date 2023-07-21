Аспен, США, 21 июля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. США вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке, однако пока не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки, заявил 21 июля госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы работаем с нашими союзниками. Мы работаем с нашими партнёрами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов», — сказал он.

Однако госсекретарь США считает, что на данный момент невозможно компенсировать объёмы, теряемые с окончанием черноморской инициативы, через другие маршруты.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

Одновременно с прекращением зерновой сделки были отозваны и гарантии безопасности судоходства в соответствующем коридоре в Чёрном море. 19 июля в Минобороны РФ предупредили, что будут рассматривать все суда, идущие по этому коридору в контролируемые Украиной порты, как потенциальных перевозчиков оружия.

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и просто зарабатывала на зерновой сделке, отмечал ранее президент России Владимир Путин. По его словам, Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как обещания, которые были даны ещё в июле 2022 года, будут выполнены.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти готовы содействовать Украине в поставках зерна на мировые рынки. Однако о том, какие именно будут меры поддержки, она сказать не смогла.