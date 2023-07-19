Москва, 19 июля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 19 июля перечислил условия, при которых страна может возобновить своё участие в зерновой сделке.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, глава государства напомнил цифры, свидетельствующие о том, что Россия производит и поставляет на рынок значительно больше зерновых, чем Украина, которую Запад пытается представить как основного мирового игрока на рынке зерна.

Президент отметил, что российская часть зерновой сделки так и не была исполнена. В связи с этим у России есть ряд условий, при выполнении которых она будет готова вернуться в соглашение. Базовым условие Путин назвал восстановление самой сути зерновой сделки — гуманитарную составляющую, направленность на помощь беднейшим странам. Пока же Запад полностью извратил суть этого соглашения.

«Первое вывод из-под санкций зерна и удобрений», — указал Путин.

Кроме того, российский лидер указал на необходимость убрать все препятствия для сельхозпроизводителей и российских банков, которые обслуживают поставки. В том числе необходимо немедленное подключение этих кредитных и финансовых организаций к системе SWIFT.

«Нам не нужны обещания или идеи, подключение должно быть немедленным», — подчеркнул он.

Также Путин заявил, что должны быть возобновлены поставки запчастей и оборудования для сельхозтехники, должны быть решены вопросы страхования судов и обеспечена вся логистика поставок.

Помимо этого, российские удобрения также должны быть выведены на рынок. Для этого необходимо обеспечить все условия, в том числе восстановить взорванный аммиакопровод. Путин напомнил, что трубопровод был уничтожен по заказу киевского режима, но ни ООН, ни страны Запада не отреагировали и не дали должной оценки действиям Украины.

Кроме перечисленного, Путин призвал разблокировать российские активы, связанные с сельхозотраслью.

«Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы её участия в ней. Среди них — разблокировка российских активов, связанных с сельхозотраслью и возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и др. Запад полностью «выхолостил и извратил» изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделал ее инструментом обогащения спекулянтов. Для возобновления зерновой сделки нужно вернуть её гуманитарную суть. Россия незамедлительно вернётся к зерновой сделке в случае выполнения всех её условий», — добавил президент.

17 июля МИД России сообщил, что Россия не будет продлевать «черноморскую инициативу», так как часть соглашений относительно разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений, подключения Россельхозбанка к SWIFT так и не была исполнена.

Также в ведомстве заявили, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.