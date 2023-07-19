Вашингтон, 19 июля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Власти США готовы содействовать Украине в поставках зерна на мировые рынки, но сообщить о конкретных мерах поддержки движения судов в украинские порты не смогли. Об этом 19 июля на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House

«Мы продолжим оказывать поддержку усилиям Украины по поставкам украинского зерна на рынки, в котором отчаянно нуждаются», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, на содействие по поставкам украинского зерна направлена военная и финансовая помощь США.

При этом на вопрос рассматривают ли США возможность помощи в движении судов в порты Украины после заявлениям минобороны РФ пресс-секретарь ушла от ответа, так как ей нечего сообщить на этот счёт.

Ранее ИА Регнум передавало, что ранее в Минобороны РФ заявили, что с 20 июля Россия на фоне прекращения зерновой сделки будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, как потенциальных перевозчиков военных грузов и рассматривать страны, под флагами которых они идут, как вовлечённые в конфликт. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

По словам президента России Владимира Путина, заявления о том, что Украина кормит голодающих всего мира — ложь и спекуляции, в действительности значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности вносит РФ. В частности, доля России на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, Украины — около 5%, добавил Путин.