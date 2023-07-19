Москва, 19 июля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. С полуночи 20 июля Россия на фоне прекращения зерновой сделки будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, как потенциальных перевозчиков военных грузов и рассматривать страны, под флагами которых они идут, как вовлечённые в конфликт. Об этом 19 июля сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

Ведомство указало, что были изданы все информационные предупреждения об отзыве Россией гарантий безопасности мореплавателям в связи с приостановкой «черноморской инициативы».

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», — подчеркнули в ведомстве.

17 июля МИД России сообщил, что Россия не будет продлевать «черноморскую инициативу», так как часть соглашений относительно разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений, подключения Россельхозбанка к SWIFT так и не была исполнена.

Российская сторона уведомила о решении Турцию, Украину и Секретариат ООН. Таким образом, приостановка сделки означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

При этом итоги зерновой сделки, сутью который была гуманитарная помощь нуждающимся в продовольствии страна, в МИДе назвали неудовлетворительными, так как по итогу зерно шло в отнюдь не бедные государства.

За период существования этого соглашения из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.

Сохранение сделки в условиях такого откровенного саботажа соглашений теряет смысл, указали в МИД. Также в ведомстве заявили, что киевский режим использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.

Эксперты уже выразили уверенность в том, что России выход из сделки только сыграет на руку. Так, аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум указал, что открываются возможности в северо-западной части акватории Чёрного моря, не лишние с точки зрения логики спецоперации.