Москва, 21 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В течение минувших суток ВСУ предпринимали попытки проводить наступательные действия на трёх направлениях — краснолиманском, донецком и южнодонецком, сообщили 21 июля в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК» в зоне проведения СВО

«В течение суток Вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Совокупные потери ВСУ на этих, а также на запорожском направлении составили около 460 военнослужащих, отметили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, 21 июля в ходе оперативного совещание с членами Совета безопасности России президент Владимир Путин заявил, что в процессе своего неудачного контрнаступления ВСУ несут огромные потери, измеряющиеся в десятках тысяч человек.

В Минобороны 21 июля также сообщили о нанесении нового удара высокоточным оружием по объектам, где ВСУ готовили атаки против России с применением ударных беспилотников, а также об уничтожении нескольких складов боеприпасов ВСУ, перехвате 16 снарядов HIMARS и уничтожении 14 беспилотников.