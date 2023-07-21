Москва, 21 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области. Об этом 21 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sergey/Xinhua/Global Look Press

«В районе населённого пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Также он рассказал, что за сутки на херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские войска успешно отбили за сутки девять атак противника на донецком направлении, в том числе у Майорска и Клещеевки южнее Артёмовска. Кроме того, у населённых пунктов Разлив и Выемка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов. За сутки на этом направлении уничтожено до 185 солдат противника.