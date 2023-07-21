Москва, 21 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 21 июля сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

На вопрос, планируются ли контакты лидеров России и Турции, Песков ответил: «Пока нет».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Эрдоган заявил о своём желании провести в ближайшее время переговоры с Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки. По его словам, прекращение действия черноморской инициативы приведёт не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к голоду в некоторых регионах и волнам миграции.

Он добавил, что Турция не будет медлить с инициативами, чтобы предотвратить это, и пообещал подробно обсудить этот вопрос с российским лидером. Также турецкий президент заявил, что если запланированный на август визит Путина в Турцию состоится, то Анкара обеспечит продолжение черноморской инициативы, не затягивая этот процесс.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.