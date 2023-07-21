Москва, 21 июля, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Европейский союз отказал Турции во вхождении в свой состав в 2024 году. Скорее всего, страна и вовсе не станет членом ЕС, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Политик предположил, что Турция даже безвизовый режим не получит, так как не соответствует требованиям.

«Это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану ответ, содержащий послание, как к нему лично как к политику и президенту Турции относятся в ЕС. Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По мнению сенатора, у Анкары должно быть больше оснований ценить те возможности, которые ей даёт многовекторная внешняя политика. В Евросоюзе Турция не сможет иметь собственное лицо на мировой арене, заключил политик.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддался давлению Запада и изменил решение в вопросе вступления Швеции в НАТО. В республике это решение назвали позорным. 10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция одобрила вступление Швеции в альянс. По сообщению турецких СМИ, Анкара получила многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручилась поддержкой в вопросе вступления в Евросоюз.

В Кремле заявили, что Турция может ориентироваться на Запад, но в Европе её видеть никто не хочет. Россия намерена развивать диалог с Турцией на взаимовыгодных условиях.