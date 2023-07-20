Нью-Йорк, США, 20 июля, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российские удары по объектам в портах Украины, включая Одессу, которые были нанесены в ответ на теракт на Крымском мосту, заявил 20 июля на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля в Минобороны России сообщили о новых «ударах возмездия» высокоточным оружием морского и воздушного базирования. Удары были нанесены по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска. Кроме того, около Николаева были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Террористическую атаку на Крымский мост Украина нанесла 17 июля двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

20 июля стало известно, что для запуска безэкипажных катеров по Крымскому мосту могли использоваться танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 км от Новороссийска, другой — южнее.

Позже оба танкера встретились в море. В этот момент с одного из судов дроны были перегружены на другой. Для управления катерами, возможно, использовалось ещё одно судно, которое стояло на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.